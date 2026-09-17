Cuomo: "Le sue scelte incomprensibili rischiano di far passare Amorim non per un visionario, ma per un presuntuoso. Si deve rendere inattaccabile"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sulla situazione attuale del Milan.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sulla situazione del Milan: "Amorim deve capire - e purtroppo ci deve arrivare da solo, non avendo al suo fianco consiglieri adatti e credibili - che deve mettersi nelle condizioni di essere inattaccabile.

Tutti sappiamo che la società è incompleta e inesperta, che il mercato è stato lacunoso e che la rosa risulta corta e disomogenea. Tuttavia, per non prestare il fianco alle critiche, deve innanzitutto adottare una comunicazione più lineare: le sue dichiarazioni a Sky nel pre-partita, per quanto apprezzabili per schiettezza e capaci di far discutere, rappresentano l’ennesimo clamoroso boomerang dopo le frasi pronunciate prima della gara con la Lazio.

C'è poi la questione della formazione, al di là delle presunte motivazioni che vengono puntualmente amplificate dai megafoni di Milanello. I giocatori a disposizione sono 14: Maignan, Gila, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Saelemaekers, Modric, Rabiot, Musah, Diego Moreira, Pulisic, Cisse e Gonçalo Ramos. L’undici titolare del Milan deve necessariamente uscire da questo gruppo, senza più esperimenti o scelte incomprensibili che rischiano di far passare Amorim non per un visionario, ma per un presuntuoso. Senza contare che, se dovessero emergere ulteriori limiti con questa gestione, a quel punto l’allenatore diventerebbe davvero inattaccabile".