Molina: "Il mondo RedBird è un disastro. Non sono d'accordo su nulla e non c'è intesa tra i dirigenti. Il Milan sembra lo United"

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Il noto giornalista Romain Molina parla del mondo RedBird e del Milan: l'analisi del francese è poco lusinghiera nei confronti del fondo di Cardinale

Il Milan perde contro il Benfica a San Siro e il 2-0 deludente subito dai rossoneri fa il giro del mondo: l'Europa League non ha di certo la portata mediatica della Champions, ma i rossoneri sono sempre al centro dei discorsi calcistici, italiani e non. Il noto giornalista Romain Molina, famoso in tutto il mondo per le sue inchieste nel mondo sportivo, commenta così la situazione del Milan, allargando la sua analisi anche a RedBird e al suo modus operandi:

"Gli anni passano, cambiano allenatori e giocatori, ma l’AC Milan continua a non farcela. Il che significa che il problema di fondo non è stato risolto (a volte ricorda un po’ il Manchester United)".

Molina riceve su X la risposta di un tifoso rossonero: "Romain, ci fai arrabbiare: che cos’è questo tweet a caso senza contesto? L’AC Milan sta iniziando un nuovo ciclo. La proprietà, le vecchie glorie e i giocatori chiedono di avere pazienza (logico). Non c’è assolutamente nessuna conclusione da trarre stasera per una partita di Europa League".

Il giornalista francese ribatte tenendo il punto e allargando la sua critica a RedBird, che in Francia ha il Tolosa: "Perché conosco bene la galassia RedBird. Ed è un disastro: non sono d’accordo su NULLA tra di loro, le perdite finanziarie continuano (pensavano di fare soldi con il club!), ci sono agenti che si intromettono negli accordi e non c’è intesa tra i dirigenti sportivi (ognuno che si lamenta dietro le quinte dell’altro). Sembra proprio lo United (con la differenza che Red Bird non sta prosciugando il club come hanno fatto i Glazer)".