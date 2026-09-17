Borghi: "Amorim già a rischio? Può essere, ma voglio essere chiaro..."

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Stefano Borghi, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul presente e sul futuro al Milan di Amorim.

Stefano Borghi, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul presente e sul futuro al Milan di Amorim: "Con il sabato a Roma totalmente a due facce, ci aspettavamo una sorta di messaggio, una reazione, consapevoli che l'arrivo del Benfica portasse un esordio tutt'altro che morbido. Però quello che si è visto — al di là della sconfitta per 2-0 che complica i piani in una coppa da assaltare, con un calendario non facilissimo dove qualificarsi direttamente non sarà affatto una formalità — va oltre il semplice risultato. I segnali, le prestazioni, le scelte, le immagini e le dichiarazioni del post-partita lasciano intendere che il momento sia abbastanza caldo in casa rossonera.

Oggi il tema è il processo al Milan e ad Amorim, con il dubbio serpeggiante che la panchina affidata al portoghese quest'estate sia già traballante e che si stiano vagliando altre opzioni. Ieri sera c'era Conte a San Siro: non costruirei castelli su questo, dato che è libero e guarda le partite che vuole, ma l'insieme dei fattori autorizza la domanda.

La mia risposta è: Amorim è già a rischio? Può essere. Tuttavia, voglio essere chiaro: non credo che un esonero dopo un solo mese di gare e due mesi di lavoro — con la preparazione svolta in tournée dall'altra parte del mondo — sia una scelta condivisibile. Se hai fatto una scommessa devi dare tempo e fiducia per valutare le cose con raziocinio: un mese di competizioni non è un periodo adeguato. Sono tendenzialmente contrario agli esoneri così affrettati".