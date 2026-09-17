La sconfitta del Milan inguaia il quinto posto per la Champions: Italia per ora fuori dalla top 10

La sconfitta del Milan inguaia il quinto posto per la Champions: Italia per ora fuori dalla top 10MilanNews.it
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Oggi alle 17:00News
di Antonello Gioia
Il ko del Milan complica la situazione per il ranking Uefa e il quinto posto Champions, ma oggi la Juventus avrà la possibilità di riscattarci.

Terminata la prima tranche di partite di Europa League, si muove il ranking stagionale per nazioni. Ricordiamo che da questa graduatoria le prime due federazioni avranno un posto extra nella Champions League 2027/28. Il ko del Milan complica la situazione ma oggi la Juventus avrà la possibilità di riscattarci. Classifica che è destinata a grandi cambiamenti da qui a maggio:


1. Azerbaigian 5.125
2. Portogallo 5.100
3. Norvegia 5.000
4. Germania 4.857
5. Inghilterra 4.833
6. Turchia 4.700
7. Spagna 4.625
8. Austria 4.125
9. Grecia 4.200
10. Slovacchia 4.125
11. Italia 4.071
12. Francia 4.071
13. Danimarca 4.000
14. Paesi Bassi 3.833
15. Croazia 3.750
 