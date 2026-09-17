La sconfitta del Milan inguaia il quinto posto per la Champions: Italia per ora fuori dalla top 10
MilanNews.it
Il ko del Milan complica la situazione per il ranking Uefa e il quinto posto Champions, ma oggi la Juventus avrà la possibilità di riscattarci.
Terminata la prima tranche di partite di Europa League, si muove il ranking stagionale per nazioni. Ricordiamo che da questa graduatoria le prime due federazioni avranno un posto extra nella Champions League 2027/28. Il ko del Milan complica la situazione ma oggi la Juventus avrà la possibilità di riscattarci. Classifica che è destinata a grandi cambiamenti da qui a maggio:
1. Azerbaigian 5.125
2. Portogallo 5.100
3. Norvegia 5.000
4. Germania 4.857
5. Inghilterra 4.833
6. Turchia 4.700
7. Spagna 4.625
8. Austria 4.125
9. Grecia 4.200
10. Slovacchia 4.125
11. Italia 4.071
12. Francia 4.071
13. Danimarca 4.000
14. Paesi Bassi 3.833
15. Croazia 3.750
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Guidi: "Alla vigilia Goncalo Ramos aveva promesso di non esultare in caso di gol. Non si è dovuto nemmeno porre il problema"
Bianchin spiega le formazioni di Amorim: "Vuole dare minuti a tutti. Scelta sensata? Mah! Se non si crea una squadra tipo..."
Serafini: "Il gol dello 0-2 è sconvolgente. Cominciano a esserci forti perplessità su questo turnover forzato"
Amorim non ha ancora “pesato” i suoi. Ecco un altro manager in società, ma il capo dell’area tecnica?di Franco Ordine
Le più lette
1 Amorim in conferenza: "Se sono preoccupato? Sempre. Ci mancano energia, organizzazione, qualità e comprensione"
2 Amorim fa una lista infinita di difetti del Milan: "Non è solo mancanza di energia, è una questione di organizzazione, qualità di palleggio e comprensione dei momenti"
4 Pellegatti: "Amorim, la pazienza bisogna meritarsela: formazioni illogiche, giocatori umiliati, non si vede gioco"
Primo Piano
Primo PianoOk il turnover, ma non si può esagerare così: il Milan ha bisogno di certezze in campo. Cosa farà Amorim contro il Lecce?
Milan, Ramos è già un caso? Terza gara di fila senza nemmeno un tiro in porta. Ma non è tutta colpa sua...
Carlo PellegattiPerché in Europa? Visto Pulisic è tutto chiaro. Che bello… torna il Musagete. Se è quella, formazione sorprendente
Antonio VitielloPrimo PianoIl nuovo dirigente. Caso Modric? Non scherziamo. Amorim merita tempo ma ha capito una cosa...In Europa per vincerla.
Pietro MazzaraPrimo PianoLe verità dell’Olimpico: chi può e chi non può giocare. Milan cantiere ancora aperto, anche in dirigenza
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com