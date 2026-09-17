Serafini: "Il gol dello 0-2 è sconvolgente. Cominciano a esserci forti perplessità su questo turnover forzato"

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Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su MilanCommunity commentando la prestazione del Milan di Amorim contro il Benfica.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su MilanCommunity commentando la prestazione del Milan di Amorim contro il Benfica: "Delusione per questo debutto in Europa League, non solo e non tanto per il risultato, ma ovviamente per una prestazione molto al di sotto delle aspettative. Purtroppo la parabola non cambia direzione in questo inizio di stagione: il Milan si esprime male e soltanto a sprazzi.

Ennesima formazione rivoluzionata dall'inizio della partita: Terracciano in difesa, Musah e Jashari a centrocampo, Bartesaghi a sinistra e Hutchinson nel ruolo di trequartista. Nel primo tempo non succede nulla per i rossoneri, se non che il Benfica, oltre al gol, colpisce un palo e impegna Maignan. Nella ripresa c'è un'occasione colossale per il Milan per pareggiare, ma al di là di questo anche i cambi, che ovviamente portano un pochino più di qualità con gli ingressi di Moreira, Saelemaekers e Rabiot, non garantiscono un cambio di passo, di determinazione, di ritmo e di movimento. Il Milan costruisce poco: un tiro di Pulisic, uno di Gila, ma ben poco altro. Anzi, il Benfica trova addirittura il raddoppio con un'azione calcisticamente sconvolgente: la difesa del Milan è tutta schierata, con cinque giocatori che guardano le farfalle e chiedono un fuorigioco ampiamente inesistente. Indisturbato, il giocatore del Benfica può raddoppiare in un'area in cui era l'unico attaccante presente, circondato solo da difensori rossoneri allineati (una situazione che ormai avviene regolarmente anche sui calci d'angolo).

Cominciano a esserci forti perplessità su questo turnover forzato. Ci sarà da valutare la rosa, ci saranno da analizzare i ruoli e tante altre cose, però onestamente questo continuo turnover non sta dando risultati. Anche perché i cambi nella ripresa non svolgono la funzione di spaccare la partita: i titolari entrano sempre in situazioni di difficoltà, dovendo rimontare, e non possono così esprimere il calcio che giocherebbero partendo dal primo minuto. Il Benfica, tra l'altro, era in formazione ampiamente rimaneggiata: domenica ha il derby con il Porto e aveva in campo almeno 6-8 seconde linee. Non aveva mai vinto contro il Milan nella storia delle coppe europee pur avendolo incontrato tantissime volte, comprese due finali di Coppa dei Campioni".