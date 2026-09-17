Agresti: "Non mi pare che Amorim abbia intenzione di adattarsi ai calciatori che ha a disposizione"

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Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Radio sulla prestazione del Milan contro il Benfica.

Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Radio sulla prestazione del Milan contro il Benfica: "Siamo di fronte a una squadra che non riesce a essere squadra, che non riesce a mettere in pratica le idee del suo allenatore, il quale mi sembra abbastanza rigido nell'applicazione dei suoi schemi e, quindi, non mi pare abbia intenzione di adattarsi ai calciatori che ha a disposizione.

Il Benfica è una buona squadra, con delle individualità interessanti. Lukebakio è un calciatore che anche i nostri club hanno seguito perché ha talento e salta l'uomo; ieri è stato il migliore in campo. Chiaramente il Milan ha regalato troppo. Amorim ha stravolto di nuovo la formazione tenendo fuori - poi ne ha spiegato i motivi - quelli che avevano rimesso in piedi la gara con la Lazio. Mi sembra che sia entrato in un tunnel da cui non si esce in fretta. Credo diventi complicato, perché il Milan non può permettersi di rimanere troppo indietro in campionato né di avere queste difficoltà in Europa League. Soprattutto da Amorim, con il mercato e gli investimenti che sono stati fatti, ci si aspetta qualcosa di più anche dal punto di vista del gioco. Invece mi pare che il Milan fatichi addirittura a tirare in porta. Sono tre partite che Gonçalo Ramos non tira in porta: fosse capitato al centravanti di Allegri, non so cosa sarebbe successo":