Di Stefano: "Nelle prossime ore tornerà Cardinale: dopo 150 milioni spesi, pretende soddisfazione e risultati"

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Peppe Di Stefano, giornalista, si è così espresso a SkySport da Milanello sulla situazione attuale del Milan di Ruben Amorim.

Peppe Di Stefano, giornalista, si è così espresso a SkySport da Milanello sulla situazione attuale del Milan di Amorim: "Se per assurdo il primo tempo contro la Lazio era stato la partita meno bella del Milan, quella di ieri nella totalità è stata proprio una gara povera, insufficiente. Ieri tutti i nodi sono venuti al pettine. È arrivata la prima sconfitta stagionale, con otto punti ottenuti su quindici disponibili in questa prima parte di stagione. Soprattutto c'è un'involuzione a livello tattico che non può non far paura alla quinta giornata - quarta di campionato e una di Europa League - perché, pur senza estremizzare, la situazione un po' preoccupa. Preoccupa perché c'è un'involuzione totale di quel gioco dominante, di possesso palla e aggressivo che avremmo dovuto vedere; era stato detto che avremmo visto questo tipo di calcio, invece non si vede niente.

Non si sono viste azioni offensive: nelle ultime partite il Milan ha creato qualcosa soltanto grazie a delle illuminazioni, come il gol di Diego Moreira o qualche assolo di Christian Pulisic. È sicuramente un momento complicato e di riflessione, anche perché bisogna capire bene cosa vorrà fare Ruben Amorim. Questo sistema delle rotazioni, pensato per tenere viva tutta la squadra e dare cambi a tutti, non va bene. Ieri nel primo tempo il Milan non aveva proprio la possibilità di far gol: era una squadra senza leader. Come diceva Riccardo Montolivo, che nel Milan ha giocato anche con la fascia di capitano al braccio, mancava la personalità in mezzo al campo, anzi, in tutto il campo. Credo che vadano fatte delle scelte: questa squadra non può prescindere da Pulisic, da Modric, da Rabiot e da giocatori come Diego Moreira. Nelle prossime 48 ore verranno prese delle decisioni a livello di formazione, perché non si può più rischiare e le rotazioni non funzionano più. Alcuni punti fermi del pensiero estivo di Amorim al momento sono stati bocciati: Loftus-Cheek è stato un esperimento andato male, così come Chukwueze, che non sta rendendo neanche da quinto di destra perché non tiene il passo contro le grandi squadre.

È un momento in cui i tifosi del Milan si aspettavano un altro tipo di rendimento e di gioco, anche a livello visivo; invece questo Milan fa meno punti dell'anno scorso e gioca quasi peggio. Per questo credo che nelle prossime ore arriverà in Italia Gerry Cardinale: dopo 150 milioni di euro spesi, pretende maggiore soddisfazione - e non solo risultati - da questo nuovo Milan costruito da lui pochi mesi fa".