Inter, infortunio per Stones: starà fuori per alcune settimane per un problema ai flessori

Inter, infortunio per Stones: starà fuori per alcune settimane per un problema ai flessoriMilanNews.it
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Oggi alle 15:00News
di Antonello Gioia

John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.