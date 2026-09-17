Sabatini già invoca Conte: "C'era quello vero in tribuna a San Siro, non il fantasma che aleggia su Amorim"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su calciomercato.com commentando a caldo Milan-Benfica di ieri in Europa.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su calciomercato.com commentando a caldo Milan-Benfica di ieri: "C'era Antonio Conte in tribuna a San Siro. Quello vero eh, non il fantasma aleggia su tante panchine in Italia, non solo su quella del Milan di Amorim. Tuttavia, il Milan promesso da Cardinale in estate, cioè la squadra che gioca sempre per vincere, non esiste. Non esiste nemmeno il Milan dominante auspicato da Amorim, e non esiste il Milan che finalmente gioca a calcio, come certificato in maniera troppo frettolosa da alcuni trombettieri dai facili entusiasmi.

Il Milan, dopo averla scampata almeno un paio di volte con la formazione iniziale sbagliata e corretta nel secondo tempo, stavolta è stato sconfitto in casa per 2-0 dal Benfica nella prima notte internazionale di Europa League. È una sconfitta che non conta nulla ai fini della qualificazione, poiché il super campionato è ancora lungo, ma di certo richiama alla memoria il fatto che il Benfica, in campo internazionale per il Milan, evoca la finale di Wembley del '63 e quella del Prater di Vienna del 1990, quando si giocava in Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League. Si tratta di ricordi assolutamente sbiaditi di una squadra che non ha né capo né coda. È stata messa sotto dal Benfica in maniera a tratti persino imbarazzante, con un centrocampo composto da Chukwuemze, Musah, Jashari e Bartesaghi che, con tutto il rispetto, non sarebbe il centrocampo titolare nemmeno di una squadra di metà classifica".