Il commento del club a Milan-Benfica: "I rossoneri hanno giocato e creato, pagando gli episodi che hanno portato alle reti avversarie"

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Si riporta il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Benfica (0-2), prima giornata di Europa League.

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Benfica (0-2):

"Non inizia al meglio l'Europa League 2026/27 del Milan, ko nella 1ª giornata della Fase Campionato. A San Siro passa il Benfica, 0-2 il verdetto con i gol di Lukébakio al 16' e Kamiński al 53'. I rossoneri hanno giocato e creato, pagando gli episodi che hanno portato alle reti avversarie, incassate in momenti delicati. Non sono bastate voglia e reazione, i portoghesi hanno dimostrato di star bene (secondi in campionato, a -2 dalla vetta senza aver mai perso finora), di essere tecnici, veloci e pericolosi. Esordio amaro per la squadra di Mister Amorim, scesa in campo indossando e mostrando per la prima volta The Madhappy Foundation dietro la maglia.

Per la seconda volta di fila dopo Roma il Milan è andato sotto 0-2, stavolta però senza rimontare né segnare. Proseguono i lavori in corso, con la necessità di sistemare le cose, mantenendo però intatte unione e fiducia. Settembre rimane ancora privo di vittorie ma le prestazioni hanno comunque lasciato e lanciato alcuni segnali positivi. Bisogna insistere e crescere. I rossoneri rimangono fermi a 0 punti in classifica, il prossimo turno europeo sarà in programma giovedì 15 ottobre alle 18.45 a domicilio del Salisburgo. Domenica 20 settembre alle 20.45, sempre in casa, invece, la gara di Serie A col Lecce".