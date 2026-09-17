Milan-Benfica 0-2, ma Amorim guarda avanti: il pensiero deve andare alla prossima partita
Intervistato dalla UEFA dopo il ko contro il Benfica, Ruben Amorim, ha commentato così la prestazione della sua squadra: "È stata dura oggi, il Benfica è davvero un'ottima squadra. Loro sono sempre stati a proprio agio in campo, mentre noi eravamo in difficoltà. Sono riusciti a segnare nel primo tempo e all'inizio del secondo, proprio in quei momenti la squadra ne ha risentito. Eravamo nervosi nel gestire la palla, l'abbiamo persa molte volte. Erano tutti nervosi, anche i tre difensori. Ed è arrivato un risultato pesante. Dobbiamo migliorare in ogni fase della partita e saperci adattare alle diverse situazioni di gioco. Ogni gara ha una storia a sé e dobbiamo essere più bravi e organizzati. Ma questa partita non possiamo più cambiarla, possiamo cambiare la prossima".
TABELLINO MILAN-BENFICA (0-2)
Marcatori: Lukebakio (B), Kaminski (B)
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano (46′ Gila), De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari (73′ Rabiot), Bartesaghi (57′ Moreira); Hutchinson (46′ Pulisic), Cisse (57′ Saelemaekers); Ramos. A disposizione: Torriani, Estupiñan, Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Modrić, Camarda. Allenatore Ruben Amorim
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araújo, El Karouani (88′ Dahl); Aursnes (71′ Barreiro), Palhinha; Lukébakio, Sudakov (71′ Prestianni), Kamiński (80′ Schjelderup); Durán (80′ Pavlidis). A disposizione: Soares, Lenglet, Barrenechea, Echeverri, M. Silva, Cabral, R. Silva. Allenatore Marco Silva
ARBITRO: Jarred Gillett (AUS)
AMMONITI: Pavlovic (M); El Karouani, Durán, Banjaqui, Barreiro (B)
NOTE: Spettatori 68.393. Angoli 10-1. Recupero 2′ pt e 4′ st.
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