Vernazza e il troppo turnover di Amorim: "Il Milan B ha perso contro il Benfica B, ma temiamo che pure il Milan A sarebbe stato battuto dal Benfica B"

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Il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato la prestazione deludente di ieri del Milan in Europa League contro il Benfica

Sebastiano Vernazza, su gazzetta.it, ha commentato la prestazione negativa di ieri del Milan che è stato battuto 2-0 a San Siro dal Benfica nella prima giornata dell'Europa League 2026-2027: "C'era una volta il Milan e purtroppo non è un film di Sergio Leone. C’è oggi una squadra senza arte né parte, umiliata dal Benfica nella prima giornata dell’Europa League. San Siro ha fischiato con rassegnazione, i tifosi si sono abituati a questo andazzo devastante. Ruben Amorim ha schierato una sorta di Milan B, con qualche pezzo grosso escluso dall’undici iniziale, come Rabiot, Pulisic, Modric, Moreira, Gila. Il problema è che il Benfica, atteso domenica dal Porto nello scontro al vertice del campionato portoghese, ha fatto lo stesso, anzi di più, perché, tra i tanti titolari in panchina, figurava il bomber Pavlidis, subentrato verso la fine. Il Milan B ha perso contro il Benfica B, ma temiamo che pure il Milan A sarebbe stato battuto dal Benfica B, data la pochezza della proposta di gioco".

Nel post-partita, Ruben Amrorim ha commentato così le sue scelte di formazione: "Perché non ho continuato con la formazione del secondo tempo di Roma? Semplice. Perché Rabiot ha fatto i primi 90 minuti e non sapevamo se fosse in grado di giocare a lungo in questa partita. Per Pulisic è lo stesso. Ha fatto 45 minuti a Roma. Conoscete la storia di Pulisic, dobbiamo essere consapevoli. Moreira ha avuto un problema personale e per due giorni non si è allenato con la squadra. Non è una questione che riguarda un paio di giocatori, dobbiamo migliorare come squadra. Andiamo tante volte vicino l’area ma nessuno attacca l’area, anche quando c’è Chukwueze che crossa. Prima del secondo gol abbiamo avuto l’occasione con De Winter che era libero. Dobbiamo essere una squadra migliore”.