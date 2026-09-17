Milan, James Fontanella-Khan nuovo Chief Corporate Affairs Officer: lavorerà a stretto contatto con Cardinale che l’ha scelto in prima persona

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Da fine ottobre James Fontanella-Khan entrerà nel Milan come Chief Corporate Affairs Officer. E' stato scelto in prima persona da Gerry Cardinale

Nelle scorse ore, è circolata la notizia di un nuovo ingresso nel Milan, confermato anche stamattina dalla Gazzetta dello Sport: da fine ottobre, infatti, James Fontanella-Khan, ora US Finance Editor del Financial Times, entrerà nel club di via Aldo Rossi come Chief Corporate Affairs Officer. Il neo dirigente milanista lavorerà a stretto contatto con il patron milanista Gerry Cardinale, che lo ha scelto in prima persona.

Fontanella-Khan, che si dividerà tra Milano e New York, è un classe 1983 che è cresciuto in Italia giocando anche a calcio: è stato infatti un portiere delle giovanili del Piacenza dove ha militato dal 1996 a 2000, arrivando fino alla Primavera. La curiosità è che in que periodo è stato compagno di squadra anche di Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan. Nella stagione 2000-2001, Fontanella-Khan ha invece giocato in Serie D nel Pavia, prima di lasciare l'Italia per diventare un giornalista.