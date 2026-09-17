Amorim dopo il Benfica: "Risultato pesante, eravamo troppo nervosi. Dobbiamo migliorare in ogni fase della partita"

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Ruben Amorim ha parlato dopo il ko contro il Benfica, spiegando che i suoi giocatori erano troppo nervosi

Dopo il ko contro il Benfica, Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha rilasciato queste parole alla UEFA: "È stata dura oggi, il Benfica è davvero un'ottima squadra. Loro sono sempre stati a proprio agio in campo, mentre noi eravamo in difficoltà. Sono riusciti a segnare nel primo tempo e all'inizio del secondo, proprio in quei momenti la squadra ne ha risentito. Eravamo nervosi nel gestire la palla, l'abbiamo persa molte volte. Erano tutti nervosi, anche i tre difensori. Ed è arrivato un risultato pesante. Dobbiamo migliorare in ogni fase della partita e saperci adattare alle diverse situazioni di gioco. Ogni gara ha una storia a sé e dobbiamo essere più bravi e organizzati. Ma questa partita non possiamo più cambiarla, possiamo cambiare la prossima".

TABELLINO MILAN-BENFICA 0-2

Marcatori: Lukebakio (B), Kaminski (B)

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano (46′ Gila), De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari (73′ Rabiot), Bartesaghi (57′ Moreira); Hutchinson (46′ Pulisic), Cisse (57′ Saelemaekers); Ramos. A disposizione: Torriani, Estupiñan, Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Modrić, Camarda. Allenatore Ruben Amorim

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araújo, El Karouani (88′ Dahl); Aursnes (71′ Barreiro), Palhinha; Lukébakio, Sudakov (71′ Prestianni), Kamiński (80′ Schjelderup); Durán (80′ Pavlidis). A disposizione: Soares, Lenglet, Barrenechea, Echeverri, M. Silva, Cabral, R. Silva. Allenatore Marco Silva



ARBITRO: Jarred Gillett (AUS)

AMMONITI: Pavlovic (M); El Karouani, Durán, Banjaqui, Barreiro (B)

NOTE: Spettatori 68.393. Angoli 10-1. Recupero 2′ pt e 4′ st.