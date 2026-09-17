Pagelle Gazzetta: si salvano in pochi. Ramos, Bartesaghi, Jashari e Amorim da 4

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Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport solo in quattro hanno presto la sufficienza. Voto molto negativo anche per Ruben Amorim

Sono ovviamente piuttosto bassi i voti nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport per i giocatori del Milan che ieri hanno perso 2-0 contro il Benfica. Si salvano solo in quattro: hanno infatti preso la sufficienza (6) soltanto Pulisic, Maignan, Saelemaekers e Rabiot (a parte il portiere francese, gli altri sono entrati tutti a partita in corso). 5,5 per De Winter, Pavlovic e Moreira, mentre hanno preso 5 Terracciano, Chukwueze, Musah, Cisse e Gila. Mezzo voto in meno per Hutchinson che si è meritato un 4,5. Ci sono però anche dei 4 che sono stati dati a Ramos, Bartesaghi e Jashari. Stesso voto infine per Ruben Amorim con questo giudizio: "Altro primo tempo da dimenticare e senza gol: è il quinto di fila. Stavolta non evita il primo ko rossonero e alla sua squadra manca un po’ tutto".

TABELLINO MILAN-BENFICA 0-2

Marcatori: Lukebakio (B), Kaminski (B)

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Terracciano (46′ Gila), De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari (73′ Rabiot), Bartesaghi (57′ Moreira); Hutchinson (46′ Pulisic), Cisse (57′ Saelemaekers); Ramos. A disposizione: Torriani, Estupiñan, Gabbia, Tomori, Loftus-Cheek, Modrić, Camarda. Allenatore Ruben Amorim

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Banjaqui, Circati, Araújo, El Karouani (88′ Dahl); Aursnes (71′ Barreiro), Palhinha; Lukébakio, Sudakov (71′ Prestianni), Kamiński (80′ Schjelderup); Durán (80′ Pavlidis). A disposizione: Soares, Lenglet, Barrenechea, Echeverri, M. Silva, Cabral, R. Silva. Allenatore Marco Silva



ARBITRO: Jarred Gillett (AUS)

AMMONITI: Pavlovic (M); El Karouani, Durán, Banjaqui, Barreiro (B)

NOTE: Spettatori 68.393. Angoli 10-1. Recupero 2′ pt e 4′ st.