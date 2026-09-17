Pulisic non convocato dagli USA, nella lista c'è invece Musah. L'indiscrezione di Fox Sports
Christian Pulisic non dovrebbe far parte della lista dei convocati del ct degli Stati Uniti Mauricio Pochettino per le prossime quattro partite contro Perù, Cile, Messico e Canada che la nazionale americana giochrà tra fine settembre e inizio ottobre. A riferirlo è Fox Sports che aggiunge che invece l'altro rossonero Yunus Musah è stato invece inserito nell'elenco.
Dopo il ko di ieri contro il Benfica, Ruben Amorim, spiegando le sue scelte di formazione, ha parlato anche di Pulisic: "Perché non ho continuato con la formazione del secondo tempo di Roma? Semplice. Perché Rabiot ha fatto i primi 90 minuti e non sapevamo se fosse in grado di giocare a lungo in questa partita. Per Pulisic è lo stesso. Ha fatto 45 minuti a Roma. Conoscete la storia di Pulisic, dobbiamo essere consapevoli. Moreira ha avuto un problema personale e per due giorni non si è allenato con la squadra. Non è una questione che riguarda un paio di giocatori, dobbiamo migliorare come squadra. Andiamo tante volte vicino l’area ma nessuno attacca l’area, anche quando c’è Chukwueze che crossa. Prima del secondo gol abbiamo avuto l’occasione con De Winter che era libero. Dobbiamo essere una squadra migliore”.
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