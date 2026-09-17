Ordine: "Iniziare con Terracciano e con Hutchinson è un errore nel quale può incorrere solo chi non ha consapevolezza della cifra tecnica dei suoi"

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Il giornalista Franco Ordine ha commentato negativamente il massiccio turnover fatto ieri da Amorim contro il Benfica

Franco Ordine, sulle colonne de Il Giornale, ha parlato così del massiccio turnover fatto ieri da Ruben Amorim contro il Benfica: "Poi c’è il turnover del Milan di Amorim che è discutibile nella forma e nella sostanza. Nella forma perché la scelta di cominciare con Terracciano (sostituito a inizio ripresa con Gila) e con Hutchinson (idem con Pulisic) è un errore nel quale può incorrere solo chi - il tecnico portoghese - non ha ancora consapevolezza della cifra tecnica dei suoi. Poi c’è la questione sostanziale e cioè il calcio esibito nel primo tempo lento e prevedibile, con rarissimi smarcamenti tranne qualche numero di Chukuwueze, deficit sintetizzato da un dato statistico: nelle prime 5 sfide della stagione neanche un gol nel primo tempo. E non c’entra niente il povero Gonçalo Ramos, mai cercato dai suoi. È vero che sullo 0 a 1 De Winter ha l’occasione propizia per fissare il pari ma il suo destro è da meta di rugby.

E questa volta i cambi della ripresa (Saelemaekers, Moreira e Rabiot dopo Gila e Pulisic) comportano qualche segnale di vita solo nei generosi tentativi balistici di Pulisic (para Trubin). Così matura la prima sconfitta della stagione per Amorim e il suo calcio indecifrabile che invece di compiere progressi sembra fare una marcia indietro pericolosa. Non solo. Per il Benfica, dopo una vita di dolorose sconfitte, ecco il primo successo contro lo storico rivale. Loro sì possono concorrere per vincere il trofeo".