Letizia: "Odio avere ragione: Amorim si è inventato una formazione senza capo né coda"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la prestazione del Milan per il Benfica.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la prestazione del Milan per il Benfica, match terminato con la sconfitta per 0-2 dei rossoneri di Amorim: "Odio, odio, odio avere ragione in situazioni del genere. Non voglio fare quello che 'l'avevo detto io', perché è spiacevole. Avrei voluto avere tutto il torto del mondo, come avevo già detto ieri mattina, e invece purtroppo non è stato così.

La prestazione di ieri sera secondo me è inaccettabile e faccio fatica, faccio fatica a considerarla attendibile per la squadra e per le sue ambizioni. Cosa intendo? Se noi avessimo perso la partita contro le riserve del Benfica giocando con i nostri titolari, vi direi: 'C'è qualcosa che non va, i giocatori non sono stati all'altezza, chiediamoci come mai, forse la rosa non è abbastanza forti', e considerazioni del genere, che sarebbero opportune. Nel momento in cui però ci inventiamo una formazione che per me non ha né capo né coda e giochiamo con Terracciano, con Bartesaghi e non Moreira, con Hutchinson e non Pulisic . E lo dico con rispetto dei giocatori, non penso che siano scarsi. Questo, obiettivamente, alla quinta partita dell'anno, mette inevitabilmente la responsabilità della serata sull'allenatore. E lo dico con serenità".