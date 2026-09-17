Criscitiello: "Amorim, ma che cavolo di formazione fai?! Domenica c'è il Lecce, non l'Inter"

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Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso a Sportitalia commentando le scelte di Ruben Amorim per Milan-Benfica.

Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso a Sportitalia commentando le scelte di Ruben Amorim per Milan-Benfica: "Domenica non giochi con l'Inter, il Milan o la Juve. Con tutto il rispetto, devi vincere; non è semplice, ma giochi con il Lecce domenica sera alle 20:45, quindi un po' di recupero ce l'hai. Oggi è mercoledì, non giovedì, quindi hai giovedì, venerdì, sabato e domenica sera: punto uno.

Non hai il Milan, l'Inter, la Juve, la Roma, la Lazio o il Napoli, hai il Lecce: punto due. E punto tre: poi c'è la pausa per le nazionali. Ma che formazione fai?" Soprattutto, abbiamo davvero bisogno dello scienziato che arriva dall'Inghilterra o dal Portogallo, quando in Italia ne abbiamo cento migliori?! È quasi tutto inspiegabile".