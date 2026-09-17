Europa league, termina la prima giornata: tutti i risultati di serata

Europa league, termina la prima giornata: tutti i risultati di serataMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:00News
di Antonello Gioia
Questa sera si sono giocate le altre nove partite dell’Europa League. Di seguito tutti i risultati della serata.

Di seguito tutti i risultati della serata di Europa League. 

EUROPA LEAGUE: I RISULTATI DEL GIOVEDÌ SERA 

LEVSKI SOFIA - SALISBURGO 0-1

OFI CRETE - HOFFENHEIM 2-0

CRYSTAL PALACE - LECH POZNAN 4-0

VIKTORIA PLZEN - UNION SAINT GILLOISE 0-3

CELTIC - FERENCVAROS 1-3

JUVENTUS - N.E.C 5-0

REAL SOCIEDAD - BOURNEMOUTH 1-2

LILLESTROM - TORRENSE 1-2

BESIKTAS - MARSIGLIA 4-1