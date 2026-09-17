Prossima giornata Europa League: si gioca ad ottobre. Milan in trasferta
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Si riporta di seguito il programma completo della seconda giornata della League Phase di Europa League, in programma il 15 ottobre.
Si riporta di seguito il programma completo della seconda giornata della League Phase di Europa League, in programma il 15 ottobre:
Ore 18:45
Salisburgo – Milan
Celje – Omonia Nicosia
Sparta Praga – Lillestrøm
Lilla – Crystal Palace
Lech Poznań – Bayer Leverkusen
TSC Bačka Topola – Sunderland
Union Saint-Gilloise – Real Sociedad
AZ Alkmaar – H. Beer Sheva
Ore 21:00
NCE – Levski Sofia
Ferencváros – Viktoria Plzeň
Hoffenheim – Beşiktaş
Benfica – Celtic
Jagiellonia Białystok – Ararat-Armenia
Rennes – O N
Bournemouth – Sturm Graz
Celta Vigo – Juventus
St. Mirren – Olympiacos
Dinamo Zagabria – Anderlecht
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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