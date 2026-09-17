Prossima giornata Europa League: si gioca ad ottobre. Milan in trasferta

Prossima giornata Europa League: si gioca ad ottobre. Milan in trasfertaMilanNews.it
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Ieri alle 23:23News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito il programma completo della seconda giornata della League Phase di Europa League, in programma il 15 ottobre.

Si riporta di seguito il programma completo della seconda giornata della League Phase di Europa League, in programma il 15 ottobre:

Ore 18:45

Salisburgo – Milan

Celje – Omonia Nicosia

Sparta Praga – Lillestrøm

Lilla – Crystal Palace

Lech Poznań – Bayer Leverkusen

TSC Bačka Topola – Sunderland

Union Saint-Gilloise – Real Sociedad

AZ Alkmaar – H. Beer Sheva

Ore 21:00

NCE – Levski Sofia

Ferencváros – Viktoria Plzeň

Hoffenheim – Beşiktaş

Benfica – Celtic

Jagiellonia Białystok – Ararat-Armenia

Rennes – O N

Bournemouth – Sturm Graz

Celta Vigo – Juventus

St. Mirren – Olympiacos

Dinamo Zagabria – Anderlecht