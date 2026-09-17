Il ds Lo Monaco: "La squadra l'ha costruita Mendes. Bisogna fare profonde riflessioni sulla dirigenza del Milan"

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Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, si è così espresso su RadioSportiva commentando la rosa del Milan costruita da e per Amorim.

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, si è così espresso su RadioSportiva commentando la rosa del Milan costruita da e per Amorim: "Faccio una premessa generale che mi fa impazzire, ma è una considerazione che dovrebbero fare un po' tutti. Il Portogallo è una realtà geografica piccolissima in Europa, ma com'è possibile che i migliori allenatori, i migliori procuratori e i migliori giocatori vengano proprio da lì? Adesso sono arrivati persino i direttori sportivi dal Portogallo: è assurdo.

Riguardo al Milan, è inutile che Amorim faccia questi discorsi che lasciano il tempo che trovano. La squadra gliel'ha costruita Jorge Mendes, che è diventato il punto di riferimento del club, altrimenti non si spiegherebbero operazioni come quella dell'attaccante pagato 70 milioni di euro. A questo proposito, caro Ciccio Graziani (ospite in radio con Lo Monaco, ndr), se questo attaccante del Milan vale 70 milioni, allora tu quanti soldi valevi? Io dico più di 100 milioni di euro abbondanti.

Al di là di tutto ciò, è deprimente che un allenatore venga scelto da chi costruisce la rosa, che i giocatori vengano chiaramente selezionati insieme e che poi lui dichiari che questa non è la squadra adatta al suo gioco. Fa cadere le braccia e spinge a fare profonde riflessioni sulla dirigenza del Milan, che rappresenta il vero tallone d'Achille di questi anni, perché di soldi ne spendono. Settanta milioni di euro per un attaccante del genere... ragazzi, 70 milioni si spendono solo per i veri fuoriclasse".