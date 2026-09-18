Letizia: "Occhio a ciò che desta preoccupazione in spogliatoio. E Cardinale non è soddisfatto"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la situazione attuale del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la situazione attuale del Milan: "Presentarsi con una formazione simile finisce per indispettire il pubblico, i giornalisti, gli addetti ai lavori e, con ogni probabilità, anche i vertici societari. Non è credibile che Cardinale sia soddisfatto dopo aver speso 50 milioni per un giocatore come Diego Moreira per poi vederlo seduto in panchina. Resta da capire fino a che punto la proprietà sia disposta a seguire Amorim nelle sue giustificazioni, che appaiono poco convincenti, distanti e non focalizzate sui veri problemi.

Ciò che desta maggiore preoccupazione è proprio la gestione complessiva del gruppo, dello spogliatoio e dei singoli. L'esempio di Modric è emblematico: trattato quasi come un elemento qualunque, quando una figura del suo spessore richiederebbe un lavoro di cesello e non tagli netti e improvvisi. La sensazione diffusa è che non si stia procedendo sulla strada corretta neanche sotto questo punto di vista.

A tre giorni dalla sfida con il Lecce e a ridosso di una maxi-sosta per le nazionali, alla quinta partita stagionale non c'era alcuna necessità di fare turnover. Ti sei tirato la zappa sui piedi da solo e ti sei complicato la vita senza motivo. Cercare poi di fare la vittima o inventarsi nemici immaginari, facendo passare il messaggio che i giornalisti remino contro, non corrisponde al vero — o almeno non vale per tutti. Difendere Amorim non significa essere ciechi: il bene supremo rimane sempre il Milan, non il singolo allenatore, dirigente o calciatore, e la squadra ha fatto una brutta figura".