Il Milan non ha ancora avviato trattative per il rinnovo di Pulisic, ma i rossoneri vogliono trattenerlo: la situazione

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Il Milan non ha ancora ripreso le trattative per il rinnovo di Pulisic oltre il 2028, ma il club rossonero vuole trattenerlo

Domenica sera contro il Lecce, Christian Pulisic si è finalmente sbloccato ed è tornato a segnare in partite ufficiali dopo ben 266 giorni. L'attaccante americano, che non è stato convocato dagli Stati Uniti per questa sosta, passerà dunque questo periodo di pausa a Milanello dove avrà la possibilità di lavorare e provare a tornare al 100% della sua forma.

Intanto non mancano le voci sul suo futuro ed in particolare sul suo contratto che è in scadenza nel 2027, anche se il Milan ha l'opzione di prolungarlo per un altro anno, fino al 30 giugno 2028. Per il momento, secondo quanto riferisce The Athletic, il club di via Aldo Rossi non ha ancora avviato le trattative con Pulisic per rinnovare oltre il 2028 il suo contratto. L'intenzione dei rossoneri è comunque quella di trattenere il suo numero 11, tanto che in estate ha rifiutato di prendere in considerazione l'interesse del New York City per l'ex attaccante de Chelsea.