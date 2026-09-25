Gozzini: "Conta la volontà e il Milan è deciso: vuole andare avanti con Rabiot"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan: "Mediano, regista o di supporto al centravanti? Nel dubbio (di Amorim) Adrien Rabiot ha scelto di fare tutti e tre. Un po’ incontrista recupera palloni, un po’ uomo di equilibrio e infine collegamento tra i reparti. Dopo il disorientamento iniziale, tra centrocampo e attacco (e anche un po’ di panchina), per Rabiot la linea è tracciata: sarà l’altra metà della mediana, oggi e in futuro. Un futuro che il Milan vuole sempre più rossonero, spostando in avanti anche la data della scadenza del contratto. Dall’estate del 2028 (con opzione 2029) almeno al 2030: trattativa di cui si occuperà a breve Cardinale in persona. Nell’agenda del proprietario, il piano Rabiot è una delle priorità di ottobre, non appena Gerry farà ritorno a Milano.

Ad Adrien, che sembra felice di restare dov’è, verrà presto offerto il rinnovo del contratto: gli interessi del giocatore sono curati dalla mamma agente Veronique, che nell’ultimo periodo ha scelto di rimanere in silenzio. Sarà allora Cardinale, nelle prossime due-tre settimane, ad avviare il discorso. I termini temporali ed economici restano da definire, ma ora conta la volontà e il Milan è deciso: vuole andare avanti con Rabiot".