Non solo il Milan: anche la Roma resta interessata ad Endrick
Dopo averci provato in estate, ricevendo però il no del Real Madrid, il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo a gennaio per Endrick, attaccante classe 2006. I rossoneri sono alla finestra in attesa dell'eventuale apertura al prestito dei Blancos, ma non c'è solo il Diavolo sull'ex Palmeiras che piace anche ad altri club, tra cui anche la Roma.
A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che in questo avvio di stagione Endrick ha visto appena quattro minuti il campo e ovviamente non è assolutamente soddisfatto. Tra l'altro anche nella scorsa stagione, il Real lo aveva voluto trattenere a Madrid, ma poi a gennaio decise di darlo in prestito per sei mesi al Lione dove segnò 8 gol in 21 partite. Chissà che lo stesso scenario non si verifichi anche quest'anno.
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