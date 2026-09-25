Mercato Milan, CorSport: "Tiago Gabriel obiettivo per inizio 2027"
In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina: "Tiago Gabriel obiettivo per inizio 2027". Durante il mercato invernale, Gerry Cardinale vorrebbe dare a Ruben Amorim un nuovo rinforzo in difesa e tra i nomi che vengono seguiti sempre con grande interesse dal Diavolo c'è anche quello di Tiago Gabriel del Lecce.
Scrive il quotidiano torinese: "Il portoghese, assistito da Jorge Mendes, ha rinnovato in settimana fino al 2030 con il club salentino, ma è chiara la sua ambizione di fare il salto di qualità. O a gennaio o dalla prossima estate. Il Milan resta, dunque, in agguato, consapevole delle qualità del calciatore e pronto a spendere per lui dai 25 milioni di euro in su. Molto dipenderà, chiaramente, dalla posizione in classifica dei rossoneri e dalla possibilità, per il Lecce, di privarsi di una delle colonne portanti della formazione di Di Francesco".
Lo scorso 17 settembre, il Lecce ha annunciato il rinnovo di Tiago Gabriel fino al 2030 con questo comunicato ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Tiago Gabriel, in scadenza il 30 giugno 2027, fino al termine della stagione sportiva 2029/30".
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