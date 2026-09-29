Primo Piano Ramos in gol: ecco come andrà sfruttato da Amorim. Bilancio Milan: quest’anno obbligatoriamente in Champions

La rete di Gonçalo Ramos con il Portogallo, oltre ad un gol annullato e alcune azioni dove si è messo bene in mostra, ha riportato a galla un tema che fa tanto discutere. Ovvero come viene servito al Milan l’attaccante ex Psg. La punta rossonera dopo l’unico col siglato contro il Venezia ha mostrato evidenti problemi nell’andare alla conclusione, basta analizzare i dati sul sito della Lega, Ramos tira davvero molto poco verso lo specchio della porta avversaria. E non perché sia scarso, o per suoi demeriti, perché parliamo di un giocatore molto bravo, con una buona tecnica e con il fiuto del gol. Il problema è come viene assistito dalla squadra. Ad oggi abbiamo visto un Gonçalo Ramos lavorare tanto per i compagni, correre e sacrificarsi, lottare su ogni pallone e non risparmiarsi mai. Benissimo, sono ottime qualità. Ma è un modo di stare in campo che alla lunga gli farà perdere lucidità in fase realizzativa. Ramos è una punta preziosa che andrebbe sfruttato meglio, e l’esempio è arrivato dalla partita contro la Norvegia con la nazionale portoghese.

Amorim in questi giorni di sosta starà lavorando insieme al suo staff per trovare il modo migliore di rendere Ramos un killer d’area. Dipende molto dall’atteggiamento della squadra, da come viene assistito dai trequartisti e dal lavoro degli esterni. Il gruppo deve fare di più per esaltare la punta, anche perché i gol del portoghese serviranno eccome. Ma siamo fiduciosi che un modo possa trovarsi.

CHI PUO’ AIUTARLO

Pure perché durate questa sosta il tecnico lavorerà con Christian Pulisic, finalmente tornato competitivo dopo alcuni mesi difficilissimi. La rete segnata contro il Lecce ha riacceso l’entusiasmo dell’americano, ora di nuovo in fiducia e pronto a riprendersi il Diavolo. Chris è mancato tanto a questa squadra, ha vissuto il peggior momento di sempre da dicembre scorso fino al match contro il Lecce, nove lunghi mesi dove ha messo tutto in discussione. Ma con il lavoro e la caparbietà si è ripreso la scena. Ora servono i suoi gol, le sue giocate, specialmente per aiutare Ramos ad essere più incisivo. Potrebbe essere proprio Pulisic l’uomo che farà sbocciare Gonçalo in rossonero.

IL BILANCIO DEL MILAN

Dopo tre bilanci utili consecutivi il Milan ha chiuso l’esercizio 2025/26 con un rosso di 24 milioni di euro. Una cifra non esagerata e tutto sommato controllata se si pensa che la squadra per due anni di fila non ha partecipato alla Champions League. Addirittura due anni fa a nessuna coppa in Europa. Due anni senza Champions sono stati contrastati anche con le cessioni di alcuni giocatori importanti, ma questa stagione, dopo gli investimenti in estate, non si può sbagliare l’approdo in Champions. I rossoneri dovranno entrare nei primi quattro posti altrimenti anche dal punto di vista del bilancio le cose torneranno a complicarsi. Non solo sarebbe una nuova delusione sotto il piano sportivo, ma anche quello economico, con conseguenze importanti nella fase di investimenti. Tuttavia il club ha chiuso la stagione 2025/26 con 464,6 milioni di euro di ricavi, mantenendosi su livelli prossimi a quelli delle ultime due stagioni record: +1,7% rispetto al 2023/24 e -6% rispetto al 2024/25.