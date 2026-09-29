Milan, il programma dalla 12ª giornata alla 19ª giornata di Serie A
In attesa che questa lunga pausa per le Nazionali finisca, riportiamo di seguito date e orari delle prossime sfide del Milan in Serie A:
Nuove date e orari da appuntare in agenda per ogni tifoso rossonero. La Lega Serie A ha reso noto il calendario dalla 12ª giornata in programma a fine novembre alla 19ª giornata, prevista per gennaio 2027. Ecco quando giocheremo:
12ª giornata, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)
13ª giornata, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)
14ª giornata, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)
15ª giornata, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN)
16ª giornata, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN)
17ª giornata, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
18ª giornata, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
19ª giornata, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00 (DAZN)
Contemporaneamente è stato deciso il calendario degli Ottavi di finale di Coppa Italia, che vedrà il Milan ospitare il Monza a San Siro. Ecco il dettaglio:
Ottavo di finale, Milan-Monza, mercoledì 13 gennaio ore 21.00 (Mediaset)
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