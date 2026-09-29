Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: bene Maignan con la Francia

Grazie al gol di Olise, la Francia di Zidane vince contro il Belgio, nella seconda giornata di Nations League in questa lunghissima sosta per le Nazionali. Un monologo francese per praticamente tutta la partita, senza uno dei pilastri di questa Nazionale quale è Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan non è sceso in campo, al contrario di Mike Maignan, protagonista di una prova sicura e solida. Il capitano rossonero infatti, nel corso del secondo tempo è stato bravissimo nel chiudere la porta a Lukebakio, diversamente da ciò che purtroppo è successo in Europa League contro il Benfica. Una parata in uscita che è risultata decisiva ai fini del risultato e della vittoria, netta dei francesi contro il Belgio.

Non brillante la prova di Diego Moreira, ammonito al 19' e diffidato, salterà infatti la prossima sfida contro la Turchia. L'esterno milanista ha giocato 63' prima di essere sostituito da Lukebakio.

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Belgio-Francia:

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. All.: Mark van Bommel. A disp.: Vandevoordt, De Busser, Debast, De Winter, De Cuyper, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Vanaken, Fernandez-Pardo, Raskin.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Diouf, Lacroix, Jacquet, Kalulu; Da Cunha, Camavinga, Akliouche; Barcola, Lepaul, Doué. All.: Zinedine Zidane. A disp.: Restes, Butez, Truffert, Upamecano, Koundé, Dembélé, Koné, Cherki, Olise, Rabiot, Yoro.