Come aiutare Ramos a fare gol anche nel Milan? Amorim in soccorso di Gonçalo: decisivo il lavoro degli esterni e dei trequartisti

Ruben Amorim sta studiando il modo per aiutare Gonçalo Ramos a fare più gol nel Milan. Servono più cross e maggiore profondità

Dopo il gol alla Norvegia con il Portogallo, si è riaperto il dibattito su Gonçalo Ramos e sulle difficoltà che sta trovando al Milan a fare gol. Il centravanti portoghese, pagato oltre 70 milioni di euro questa estate per prenderlo dal PSG, ha segnato per ora una sola rete alla seconda giornata di campionato contro il Venezia. Era il 28 agosto, data in cui risale anche il suo ultimo tiro verso la porta avversaria dato che nelle successive quattro partite tra Serie A ed Europa League non ha mai concluso verso lo specchio. L'impegno e il sacrificio non mancano, così come il suo giocare per la squadra, ma è chiaro che dopo la cifra investita il Diavolo ha bisogno anche dei suoi gol.

AMORIM IN SOCCORSO DI RAMOS: DECISIVO IL LAVORO DEGLI ESTERNI E DEI TREQUARTISTI

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, durante questa lunga sosta per le nazionali, Ruben Amorim sta studiando il modo per aiutare Ramos ad essere più presente in zona gol. Ovviamente la colpa non è solo sua, ma di tutta la squadra che lo deve mettere in condizione di calciare di più in porta e dunque di segnare. E un ruolo fondamentale lo dovranno avere gli esterni e i trequartisti: i primi dovranno cercare di fare più cross per sfruttare le abilità aeree dell'attaccante portoghese, mentre i secondi dovranno stare più vicini all'ex PSG e lanciarlo in profondità con maggiore continuità.

ORA IL PORTOGALLO, POI RAMOS DEVE TORNARE A SEGNARE ANCHE AL MILAN

Il gol con il Portogallo ha dato grande fiducia ed entusiasmo a Ramos che punta ad essere titolare anche nelle prossime due gare contro Danimarca e ancora Norvegia, ma dovrà battere la concorrenza di Cristiano Ronaldo che non ha preso per niente bene gli ultimi 90 minuti in panchina. Una volta tornato al Milan, che dall'11 ottobre all'8 novembre giocherà nove partite in 28 giorni tra campionato ed Europa League, il centravanti portoghese dovrà tornare a segnare anche in rossonero.