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EFC in Danimarca, presenti Cardinale ed una delegazione di alti dirigenti rossoneri

EFC in Danimarca, presenti Cardinale ed una delegazione di alti dirigenti rossoneri
Oggi alle 13:23News
di Redazione MilanNews
Cardinale e una delegazione di alti dirigenti rossoneri presenti all'EFC in Danimarca

In questi giorni, dal 28 a 30 settembre, è in corso la 33ª Assemblea Generale della EFC (European Football Clubs) a Copenaghen, in Danimarca.

L'EFC è l'organismo che rappresenta oltre 800 club di calcio maschili e femminili in tutta Europa. Questo meeting annuale nella capitale danese riunisce i principali dirigenti del calcio europeo, leggende dello sport ed esperti del settore per discutere il futuro del calcio, la sostenibilità finanziaria e tanto altro.

In rappresentanza del Milan sono presenti Gerry Cardinale, il CEO Massimo Calvelli, il CFO Stefano Cocirio ed Elisabet Spina, Head of Women Football.