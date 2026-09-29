Milan, problema alla caviglia per Saelemaekers: accertamenti in corso per capire l'entità dell'infortunio

Alexis Saelemaekers si è infortunato oggi alla caviglia durante l'allenamento a Milanello. In corso gli esami per capire l'entità del suo problema fisico

Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello e purtroppo non arrivano buone notizie su Alexis Saelemaekers che si è infortunato alla caviglia. Il giocatore belga, che in questa non è stato convocato dalla sua nazionale, ha lasciato il Centro Sportivo di Carnago per andare a sottoporsi ad alcuni esami strumentali e capire l'entità del suo problema fisico. A riferirlo è Sky.

Solo dopo gli accertamenti il Milan renderà note le condizioni di Saelemaekers e si capirà se potrà essere o meno a disposizione di Ruben Amorim alla ripresa del campionato contro il Sassuolo. Ricordiamo che dopo la sosta il Diavolo è atteso da un vero e proprio tour de force in cui giocherà praticamente ogni tre giorni. Ecco il calendario della formazione rossonera tra le due soste per le nazionali:

6ª giornata Serie A: domenica 11 ottobre ore 18.00 Sassuolo-Milan

2ª giornata EL: giovedì 15 ottobre, ore 18.45 Salisburgo-Milan

7ª giornata Serie A: domenica 18 ottobre ore 18.00 Milan-Atalanta,

3ª giornata EL: giovedì 22 ottobre, ore 21.00 Bournemouth-Milan

8ª giornata Serie A: domenica 25 ottobre ore 20.45 Udinese-Milan

9ª giornata Serie A: mercoledì 28 ottobre ore 18.30 Milan-Bologna

10ª giornata Serie A: sabato 31 ottobre ore 20.45 Milan-Inter

4ª giornata EL: giovedì 5 novembre ore 18.45 Milan-Ferencváros

11ª giornata Serie A: domenica 8 novembre ore 15.00 Genoa-Milan,