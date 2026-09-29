Il Giornale: "Milan, ricavi ok ma il bilancio torna in rosso"

Il Consiglio di Amministrazione del Milan ha approvato ieri il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026 con una perdita di 24 milioni

L'edizione odierna de Il Giornale in edicola oggi titola così: "Milan, ricavi ok ma il bilancio torna in rosso". Il Cda rossonero ha approvato ieri il bilancio 225-2026 del Diavolo che, dopo tre anni di fila in utile, ha registrato una perdita di 24 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi ha chiuso la stagione con 464,6 milioni di euro di ricavi, in linea con le ultime due stagioni da record.

Questo il comunicato di ieri del Milan dopo il Cda e l'approvazione del bilancio: "Il Consiglio di Amministrazione di AC Milan ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026, che sarà presentato all’Assemblea degli Azionisti.

Il Club chiude la stagione 2025/26 con €464,6 milioni di ricavi, mantenendosi su livelli prossimi a quelli delle ultime due stagioni record: +1,7% rispetto al 2023/24 e -6% rispetto al 2024/25. La solidità costruita negli ultimi anni ha consentito al Club di assorbire una parte significativa dell’impatto dell’assenza dalle competizioni europee, chiudendo l’esercizio con un risultato netto negativo per circa €24 milioni, dopo tre stagioni consecutive in utile.

Le principali fonti di ricavo, in particolare quelle meno legate alla partecipazione alle competizioni europee, hanno continuato a mostrare solidità e crescita. I ricavi commerciali mantengono un andamento positivo, con le sponsorship che superano per la prima volta nella storia del Club la soglia dei €100 milioni. In aumento anche i ricavi da ticketing Serie A: AC Milan si conferma per il secondo anno consecutivo il Club con la più alta media spettatori del campionato, pari a oltre 72mila presenze a partita. Disciplina finanziaria ed efficienza operativa continuano inoltre a contribuire al contenimento dei costi.

Anche il valore del brand continua a crescere: secondo Brand Finance, nel 2026 AC Milan ha raggiunto il massimo storico di €514 milioni, +28% nell’ultimo anno, risultando il club calcistico con la maggiore crescita a livello globale dal 2021.

La Posizione Finanziaria Netta si attesta a €145,3 milioni, rispetto a circa €92 milioni dell’esercizio precedente, a fronte di un patrimonio netto pari a €176,4 milioni. L’incremento riflette principalmente il maggiore utilizzo di linee di credito a supporto degli investimenti, della crescita e dei progetti strategici del Club.

La solidità costruita negli ultimi anni consente infatti al Club di accelerare la propria strategia di crescita, facendo leva sul modello owner-operator di RedBird, che combina investimenti di lungo periodo e competenze operative. In questa direzione si inserisce la nomina, avvenuta nel corso dell’esercizio, di Massimo Calvelli a Chief Executive Officer di AC Milan, che mantiene il suo incarico come Operating Partner di RedBird.

Al centro resta il progetto sportivo, sostenuto da investimenti significativi negli ultimi anni. A questo si affianca il nuovo stadio di Milano, principale progetto trasformativo di lungo periodo del Club. Nel corso dell’esercizio, il progetto ha raggiunto un traguardo storico con l’acquisizione, il 5 novembre 2025, della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e delle aree circostanti. Il nuovo stadio è destinato a rafforzare il profilo economico del Club e la sua capacità di investire nella crescita e nella competitività sportiva".