Stasera Spagna-Croazia a Siviglia: il vicedirettore di AS chiede ai tifosi un grande applauso per Luka Modric

Il vicedirettore del noto quotidiano spagnolo AS chiede che i tifosi presenti stasera a Siviglia per Spagna-Crozia riservino il giusto tributo a Luka Modric

Stasera Luka Modric sarà impegnato con la sua Croazia a Siviglia contro la Spagna e il vicedirettore di AS, Tomas Roncero, ha invitato i tifosi che saranno presenti allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán a fare un grande applauso al giocatore del Milan che ha passato gran parte della sua carriera al Real Madrid, vincendo tutto quello che si poteva vincere. Scrive Roncero: "Sulla cover del mio telefono c'è ancora quell'immagine iconica di Modrić e Ancelotti che si abbracciano il giorno del loro emozionante addio al Bernabéu (24 maggio 2025). Una leggenda in panchina e una leggenda in campo. Entrambi tengono ancora lezioni di calcio, in Brasile e in Croazia. Nel caso di Luka, è ancora più lodevole. A 41 anni, lo vediamo ancora guidare la squadra 'a scacchi'. Sabato scorso ha segnato un gol spettacolare contro la Repubblica Ceca. Per Modrić, quel Peter Pan, il tempo non passa mai. La sua passione per il calcio e l'amore per il pallone rimangono intatti. Di tutto il resto, la colpa è da attribuire alla sua invidiabile forma fisica e al suo inesauribile talento.

Ecco perché il suo ritorno in Spagna oggi giustifica la mia umile richiesta, da qui, che il Pizjuán gli riservi un applauso spontaneo, semplice, caloroso e meritatissimo, per premiare il maestro, un calciatore che non ha assolutamente difetti. Non conosco nessuno nel mondo di questo sport benedetto che possa avere qualcosa contro Modrić. Se ami il calcio, non puoi che ammirarlo, senza fanatismo per il club e cecità da parte dei tifosi. Modrić è il miglior centrocampista della storia del calcio, come dimostrano i suoi numeri e la sua eredità. Un gentiluomo con e senza palla. Un uomo che rappresenta un modello per le generazioni future. Un Pallone d'Oro che non ha mai dovuto chiedere. Il Pizjuán dovrebbe premiarlo stasera. Luka se lo merita" riporta Sportske Novosti.