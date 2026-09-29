Croazia, i convocati per la sfida contro la Spagna: c'è Modric. In 4 andranno in tribuna
La Croazia di Luka Modric sarà impegnata questa sera a Siviglia contro la Spagna nella partita valida per la seconda giornata di Nations League. Il ct Slaven Bilic ha annunciato la lista dei 27 convocati per questa sfida e ovviamente nell'elenco è presente anche il centrocampista del Milan che è reduce dal gol alla Repubblica Ceca che lo ha fatto diventare il marcatore più anziano della nazionale croata. Sono quattro i giocatori che vedranno la partita dalla tribuna, vale a dire Josip Stanisic, Lovro Majer, Igor Matanovic e Petar Musa.
Questi invece gli impegni della nazionale croata di Modric in questa sosta:
Repubblica Ceca-Croazia 1-2
Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League
Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League
Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League
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