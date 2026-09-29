Croazia, i convocati per la sfida contro la Spagna: c'è Modric. In 4 andranno in tribuna

C'è anche Luka Modric nella lista dei convocati del ct della Croazia Bilici per la gara di questa sera di Nations League in casa della Spagna

La Croazia di Luka Modric sarà impegnata questa sera a Siviglia contro la Spagna nella partita valida per la seconda giornata di Nations League. Il ct Slaven Bilic ha annunciato la lista dei 27 convocati per questa sfida e ovviamente nell'elenco è presente anche il centrocampista del Milan che è reduce dal gol alla Repubblica Ceca che lo ha fatto diventare il marcatore più anziano della nazionale croata. Sono quattro i giocatori che vedranno la partita dalla tribuna, vale a dire Josip Stanisic, Lovro Majer, Igor Matanovic e Petar Musa.

Questi invece gli impegni della nazionale croata di Modric in questa sosta:

Repubblica Ceca-Croazia 1-2

Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League

Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League

Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League