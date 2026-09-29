MN - Longoni: "Ramos? Buono che sia generoso, però io voglio uno che faccia gol"

Un estratto delle parole di Andrea Longoni in esclusiva a MilanNews.it

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Questo un breve estratto del suo pensiero sul rendimento dell'attaccante portoghese in rossonero, a segno ieri con la propria Nazionale in Nations League:

LONGONI SU RAMOS

"Un solo gol col Milan è un bottino sicuramente deludente, ha giocato per la squadra, gioca con la squadra, sa giocare a pallone perché sa giocare bene a pallone, ha fatto cose interessanti. È chiaro che però poi piano piano la contabilità dovrà tornare e verrà giudicato dai gol, io credo che debba fare un lavoro diverso, giocare un po' meno per la squadra e farsi trovare di più in area, attaccare di più l'are. Buono che sia generoso, però io voglio prima uno che faccia gol e poi se possibile che sia generoso. Credo che questa sia la mission più importante che dovrà realizzare aiutando appunto la squadra a supportarlo, a sostenerlo e a mettere in condizione di segnare"