Casa Milan, il murale di Baresi potrebbe essere rifatto da zero e più in grande

C'è grande amarezza per il murale dedicato a Baresi che è stato vandalizzato nelle scorse ore. L'opera potrebbe essere rifatta più in grande

Non si placa l'indignazione, non solo tra i tifosi del Milan, per il vergognoso gesto di qualche persona ignobile che ha vandalizzato e rovinato il murale a Casa Milan dedicato a Franco Baresi, grande ex Capitano scomparso qualche mese fa. All'interno del club di via Aldo Rossi, che si è già attivato per trovare i responsabili, c'è grande amarezza per quello che è successo, così come nell'autore del murale, ossia Luca Rosada, conosciuto come Lucas Street Art, che ha commentato così l’accaduto: "Prossimamente, non so ancora quando, ci sarà la possibilità che rifaccia l’opera e ridia onore a Franco Baresi. Se l’autore dello sfregio vorrà darmi una mano, io sono ben disposto ad accoglierlo per attaccare insieme l’opera. Ci si può sempre ravvedere dagli errori che si fanno e magari, se ha voglia e piacere, anziché condannarlo potremmo magari perdonarlo per l’errore fatto, chiedendogli di aiutarmi a rimettere in sesto l’opera e l’iniziativa".

Le sue parole sono state riportate da Tuttosport che ha poi aggiunto che il murale di Baresi "potrebbe essere restaurato nelle sue dimensioni attuali o, magari, rifatto da zero e più in grande ad un’altezza che possa evitare nuovi atti vandalici del genere ma che, allo stesso tempo, lo renda ancor più visibile a chi arriverà in piazza Gino Valle. Il tutto, però, dovrà passare anche da un processo di autorizzazioni che non fa tanto capo al Milan (che è ben disposto ad avviare subito le opere di ripristino), ma quanto di Vittoria Assicurazioni, che è la proprietaria dello spazio sul quale è stato dipinto il murale".