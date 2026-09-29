MN - Il Milan e la crescita firmata RedBird: ricavi del 56% dal 2022

Un interessante e particolare estratto dei dati e numeri apparsi dopo l'approvazione del bilancio per la stagione del Milan 2025/2026

Nella giornata di ieri il Consiglio di Amministrazione del Milan ha approvato la chiusura del bilancio per la stagione 2025/2026. Tra i molteplici dati e analisi sulle cifre e costi di RedBird in AC Milan, salta all'occhio tutta la cronostoria della proprietà di Gerry Cardinale una volta arrivato a Milano nel 2022. Infatti, dall’ingresso di RedBird il Milan ha rafforzato la propria struttura economic, societaria e soprattutto organizzativa, con i ricavi che sono passati dai 297,7 milioni di euro del 2021/22, esercizio precedente all’acquisizione, ai 464,6 milioni del 2025/26 (+56.1%). Una crescita e sviluppo che promettono bene, per un club che ormai da tanti anni ha saputo ritornare "sano" E sostenibile.

LA CRESCITA DEL BRAND E LA PRESENZA DI CARDINALE SUL MERCATO

Così, proprio questa netta e fondamentale crescita globale ed economica ha potuto dare al Milan la giusta solidità utile per assorbire e impattare i diversi scossoni come l’assenza dalle competizioni europee nel 2025/26, con mancati introiti stimati in 70-80 milioni. Infatti, in una stagione segnata da quel mancato introito, il bilancio si chiude con una perdita contenuta di 24 milioni di euro, dopo tre esercizi consecutivi in utile (dal 2022/23 al 2024/25 – arrivati dopo 17 anni consecutivi in passivo). Un passo che resta positivo e di gran lunga oltre le aspettative anche di altri club, da anni in lotta con problemi di bilancio o Fair Play Finanziario. Da questo punto di vista, il nuovo Milan di Cardinale ha saputo rispondere sempre con coerenza, portando dati oggettivi. Proprio il proprietario americano, in questa stagione si è messo in prima linea e ha guidato da protagonista il mercato estivo, con gli arrivi di Gonçalo Ramos, Diego Moreira e Mario Gila, che stanno diventando pilastri della squadra.