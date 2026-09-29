Andriy Shevchenko compie 50 anni. Il Milan lo celebra: "Uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi"

Andriy Shevchenko compie 50 anni. Il Milan lo celebra: "Uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi"MilanNews.it
Oggi alle 11:00News
di Enrico Ferrazzi
Oggi Andriy Shevchenko compie 50 anni e il Milan ha voluto celebrarlo definendolo come uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi

Il 29 settembre è un giorno di festa in casa rossonera: si festeggiano i compleanni di Silvio Berlusconi e Andriy Shevchenko. L'ex attaccante ucraino, oggi presidente della federazione calcistica del suo paese, compie 50 anni e il Milan, con cui ha vinto praticamente tutto, gli ha voluto dedicare un messaggio sui social. Scrive il club di via Aldo Rossi su Instagram: "Uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. A te, Sheva!”.

Questi i post pubblicati su Instagram dalla società rossonera per celebrare il compleanno di Shevchenko: 