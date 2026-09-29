Andriy Shevchenko compie 50 anni. Il Milan lo celebra: "Uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi"
MilanNews.it
Oggi Andriy Shevchenko compie 50 anni e il Milan ha voluto celebrarlo definendolo come uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi
Il 29 settembre è un giorno di festa in casa rossonera: si festeggiano i compleanni di Silvio Berlusconi e Andriy Shevchenko. L'ex attaccante ucraino, oggi presidente della federazione calcistica del suo paese, compie 50 anni e il Milan, con cui ha vinto praticamente tutto, gli ha voluto dedicare un messaggio sui social. Scrive il club di via Aldo Rossi su Instagram: "Uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. A te, Sheva!”.
Questi i post pubblicati su Instagram dalla società rossonera per celebrare il compleanno di Shevchenko:
Pubblicità
News
Primo PianoRamos in gol: ecco come andrà sfruttato da Amorim. Bilancio Milan: quest’anno obbligatoriamente in Championsdi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Serafini durissimo: "Il primo significativo passo avanti è essersi liberati di due deleteri (dis)turbatori"
2 Santacroce rivela: "Il più forte che ho affrontato? Pato. Nel suo primo anno al Milan era impossibile da marcare"
3 Ramos in gol: ecco come andrà sfruttato da Amorim. Bilancio Milan: quest’anno obbligatoriamente in Champions
26/09 Calcio, Manchester City colpevole di 115 violazioni finanziarie: c’è lo spettro dell’esclusione
Primo Piano
Roma scatta, Milano aspetta. Nuovo San Siro: a ottobre il rendering, lavori al via la prossima estate
Come aiutare Ramos a fare gol anche nel Milan? Amorim in soccorso di Gonçalo: decisivo il lavoro degli esterni e dei trequartisti
Pietro MazzaraPrimo PianoHead of football: perché serve e perché può aiutare tanto. Bilancio 2026: rosso contenuto in arrivo
MN - Il non visto di Milan-Lecce: nuova fluidità posizionale, Gila regista e il siparietto Maignan-arbitro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com