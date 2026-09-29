MN - Collovati sul Milan: "Quando inizia il mercato penserei a un altro difensore"

Il consiglio di Fulvio Collovati al Milan per il mercato di gennaio

La fase difensiva del Milan in questa stagione sta vivendo una profonda rivoluzione rispetto all'anno scorso vissuto con Massimiliano Allegri. Logicamente il tecnico rossonero attuale, Ruben Amorim, ha tutt'altra mentalità e stile di gioco. Un po' come il Milan in generale, anche la sua difesa in queste prime uscite stagionali ha alternato prestazioni positive e negative. Un commento generale lo ha condiviso Fulvio Collovati nell'intervista concessa a MilanNews.it.

Le dichiarazioni di Fulvio Collovati sulla fase difensiva del Milan: "Pavlovic è più presente forse in fase di appoggio che in fase difensiva. Io non sono all'antica anzi ho avuto degli allenatori, soprattutto al Milan ho avuto Liedholm, che 40-50 anni fa mi diceva: quando prendi la palla vai, se anticipi l'uomo vai. È un po' quello che stanno facendo i difensori del Milan, forse a parte De Winter. Pavlovic partecipa all'azione ma la difesa è quella. Forse c'è bisogno di qualche alternativa quindi quando inizia il mercato penserei ad un altro difensore"