MN - Degryse: "Moreira aggressivo, fa lavorare duramente i difensori"

Il commento dell'ex calciatore belga Marc Degryse sul nuovo calciatore rossonero Diego Moreira, già autore di tre gol con il Milan

Diego Moreira, dopo una gara di esordio con il Milan molto compliata a Torino contro la Juventus, nelle gare successive si è tolto la timidezza di dosso e ha iniziato a inanellare una serie di prestazioni positive. Nelle successive tre partite ha segnato tre gol, una doppietta contro la Lazio e la rete del tris contro il Lecce. Anche in Nazionale si è ritagliato il suo spazio, con due titolarità consecutive all'inizio del nuovo ciclo del CT van Bommel. La redazione di MilanNews.it, tramite il giornalista Alessandro Schiavone, ha intervistato l'ex calciatore belga Marc Degryse che ha detto la sua sul milanista Diego Moreira.

Il commento della leggenda del calcio belga Marc Degryse sul rossonero Diego Moreira: "È aggressivo in senso positivo, fa lavorare duramente i difensori, ma non lo vedo come uno che possa segnare 10 gol e fornire 10 assist in una stagione. Non credo. Non sono sicuro quale sia il suo ruolo migliore, quindi non so quale posizione sia più adatta a lui al Milan".

