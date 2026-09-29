Ritorna Open Var? La risposta del direttore tecnico AIA Messina

Il programma televisivo Open Var potrebbe tornare in palinsesto: le dichiarazioni di Domenico Messina, direttore tecnico dell'AIA

Una delle novità di questo inizio di stagione è stata l'assenza del programma Open Var su DAZN. Nelle ultime due stagioni Open Var è stato l'appuntamento fisso per andare a rivedere gli episodi arbitrali più discussi del weekend, risolti da una decisione al monitor dei direttori di gara. La notizia di oggi è che il programma non è andato in soffitta ma presto potrebbe ritornare, almeno secondo quanto ha affermato Domenico Messina, ex arbitro e direttore tecnico dell'AIA.

Domenico Messina è intervenuto a Lissone a margine della conferenza stampa di Daniele Orsato, designatore di Serie A e Serie B. Queste le sue parole su Open Var: "Non so se si chiamerà così o in altro modo, la Federazione sta studiando col detentore dei diritti un sistema che possa portare al pubblico la spiegazione su determinati episodi. Non so se saremo pronti per la 6ª giornata di campionato, ma è comunque un progetto in corso".