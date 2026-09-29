Orsato chiarisce: "Non esiste nessun protocollo Orsato. Ci uniformiamo alle richieste di squadre e giocatori"

Nella giornata di oggi la stampa ha incontrato a Lissone, centro Var degli arbitri italiani, il designatore di Serie A e Serie B Daniele Orsato, ex fischietto di caratura internazionale e quest'anno alla prima stagione con la carica di organo tecnico dei due campionati italiani più importanti. È stata un'occasione per commentare le iniziali sensazioni destate dalle prime giornate del campionato, in cui Orsato ha ricevuto molti elogi per un gioco meno spezzettato ma anche qualche critica per un utilizzo molto rinunciatario del Var.

Il commento del designatore Daniele Orsato sulle prime partite della stagione in ambito arbitrale: "La linea è quella che vuole il calcio: i falli vanno fischiati, il VAR deve intervenire sul chiaro ed evidente errori. I calciatori rispondono in maniera encomiabile, gli arbitri si impegnano al massimo e stiamo assistendo a partite fantastiche. Non esiste nessun protocollo Orsato o mia linea, cerchiamo di uniformarci anche alle richieste di giocatori e squadre, che vedo abbastanza soddisfatti, anche dopo l'ultimo incontro. Cercheremo di mettere sempre l'impegno massimo".