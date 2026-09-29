Chukwueze in panchina 90 minuti: figuraccia Nigeria con la Guinea-Bissau
Non un bel pomeriggio per la Nigeria, sulla carta una delle formazioni più forte di tutto il continente africano e numero 25 del ranking FIFA. La formazione delle Super Eagles è stata sconfitta in casa della Guinea-Bissau per 3-0, in occasione della seconda partita del girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Una figuraccia a cui non ha preso parte il milanista Samuel Chukwueze che è stato lasciato in panchina per 90 minuti dal CT Eric Chelle. Vantaggio al 15° con Franculino Dju, raddoppio al 66° con Mama Baldé e ciliegina sulla torta al 95° di Alvaro Djalò.
NIGERIA, I PROSSIMI IMPEGNI DI CHUKWUEZE
La Nigeria conclude le prime due partite del girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa con una vittoria e una sconfitta. Ora per le Super Eagles un solo altro impegno per chiudere questa sosta che sarà, però, un incontro amichevole. La nazionale nigeriana sfiderà in trasferta la Russia il prossimo martedì 6 ottobre:
Russia-Nigeria, martedì 6 ottobre, Nizhny Novgorod - Amichevole
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