La Croazia affronta i Campioni del Mondo della Spagna: Modric in panchina
Il piatto forte della serata di UEFA Nations League è senza dubbio la sfida che si giocherà alle ore 20.45 all'Estadio Ramon Sanches-Pizjuan tra i Campioni del Mondo della Spagna e la Croazia. Il CT croato Slaven Bilic ha deciso di escludere il capitano Luka Modric dal suo undici titolare: il centrocampista rossonero, dunque, partirà dalla panchina. Una scelta che non deve stupire visto che dopo questa ci saranno altre due gare per i croati e Modric deve essere sapientemente gestito. Ciò detto, rimane probabile un suo impiego a gara in corso.
CROAZIA, MODRIC PARTE DALLA PANCHINA
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida tra Spagna e Croazia, con Luka Modric che inizia dalla panchina:
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsì, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Alex Baena; Oyarzabal. A disp.: Raya, Martinez, Grimaldo, Fresneda, Merino, Ferran Torres, Olmo, Munoz, Laporte, Rodri, Nico Williams, Pedri. All. Luis de la Fuente
CROAZIA (3-5-1): Livakovic; Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Smolcic, Misic, Kovacic, P. Sucic, Perisic; Beljo, Marco Pasalic. A disp.: Pandur, Kotarski, Vuskovic, Ivanovic, Kramaric, Modric, Budimir, Vlasic, Mario Pasalic, Baturina, Jakic, L. Sucic. All. Slaven Bilic
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