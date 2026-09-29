Shevchenko: "I tifosi del Milan rendono questo club molto speciale"

Il messaggio di amore di Andriy Shevchenko verso i suoi ex tifosi rossoneri, nel giorno del suo 50° compleanno

Nella giornata di martedì 29 settembre Andriy Shevchenko, uno dei migliori attaccanti ad aver mai vestito la maglia del Milan e ad aver calcato i campi di Serie A, ha compiuto 50 anni. Oggi presidente della Federazione calcistica dell'Ucraina, del quale è stato capitano in campo e anche allenatore sulla panchina, l'ex numero 7 rossonero si è raccontato in uno speciale confezionato da Sky Sport. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: CLICCA QUI per l'articolo completo.

Il commento di Andriy Shevchenko sul Milan: “Soprattutto all’inizio della mia carriera, quando ho firmato per il Milan e sono venuto in Italia ho capito l’importanza di questo Club. Il mio legame col Milan è molto forte. Penso che ogni giocatore che ha giocato al Milan ha un legame speciale, che va oltre il solo essere ex giocatore. Chi ha giocato qua era abituato a vincere sempre, vincevi sempre. È un Club particolare, ma soprattutto ha dei tifosi che danno qualcosa di più. San Siro, la pressione, il pubblico, i tifosi… Fanno diventare questo club molto speciale”.