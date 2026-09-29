MN - Collovati: "Ramos non è da 20-30 gol. Nelle ultime partite migliorato"

Ecco cosa ne pensa l'ex giocatore e opinionista televisivo di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante rossonero

Tra i giocatori rossoneri più chiacchierati di questo avvio di stagione c'è senza dubbio anche Gonçalo Ramos. L'attaccante milanista arrivato quest'estate dal PSG si è fatto apprezzare per il lavoro al servizio della squadra ma ancora deve affinare il suo feeling con il gol, per il momento solo uno realizzato alla seconda giornata contro il Venezia a San Siro. Recentemente la rete anche con il Portogallo e nell'intervista concessa a MilanNews.it, Fulvio Collovati ha parlato di Ramos.

Il commento di Fulvio Collovati su Gonçalo Ramos: "Gonçalo Ramos non è un attaccante da 20/30 gol, questo bisogna capirlo. Sotto questo punto di vista, da ex difensore e stopper, preferisco l'attaccante da 20 gol, l'attaccante che anche anticipa il difensore, l'attaccante che ti fa gol, che è un rapinatore dentro l'area di rigore. Da quello che ho visto io nelle ultime partite è migliorato, ha fatto gol anche col Portogallo anche se il portiere gli ha regalato la palla, però mi è piaciuto per esempio quando ha fatto fare gol a Rabiot contro il Lecce. Si mette al servizio della squadra ma penso che il Milan abbia bisogno più di un realizzatore finale. Poi se l'allenatore, ma questo non lo so dire perché non sono nello spogliatoio, gli chiede di partecipare di più alla manovra, va benissimo".