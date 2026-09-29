Chukwueze parte dalla panchina nella partita tra Guinea e Nigeria

Chukwueze parte dalla panchina nella partita tra Guinea e Nigeria
Oggi alle 17:36News
di Francesco Finulli
Samuel Chukwueze inizia dalla panchina la sfida tra la sua Nigeria e la Guinea, seconda giornata di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa

Dopo la titolarità nella sfida di qualche giorno fa contro il Madagascar, oggi Samuel Chukwueze parte dalla panchina nella sfida tra Nigeria e Guinea. Le Super Eagles affronteranno la sfida fuori casa, alle ore 18 italiana, valida per la seconda giornata del girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. I nigeriani sono forti dei primi tre punti conquistati proprio nella prima gara contro il Madagascar

Di seguito le scelte di formazione del CT Chelle, con Chukwueze lasciato in panchina:

NIGERIA: Nwabali; Bright-Osayi, Onyemaechi, Ndidi, Ajayi, Lookman, Onyeka, Awoniyi, Iwobi, Bassey, Adams. A disp.: Arokodare, Nwaiwu, Maduka, Fernandez, Ilenikhena, Isaac, Simon, Okonkwo, Chukwueze, Onyedika, Moises, Ola Aina. All. Chelle