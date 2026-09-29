Costacurta: "Ricordo che anche Sacchi all'inizio rischiò l'esonero: giusto dare tempo ad Amorim"

Costacurta: "Ricordo che anche Sacchi all'inizio rischiò l'esonero: giusto dare tempo ad Amorim"MilanNews.it
Oggi alle 16:25News
di Antonello Gioia
Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista, si è così espresso al Corriere della Sera su Ruben Amorim, allenatore del Milan.

Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso al Corriere della Sera su Ruben Amorim, allenatore del Milan"I primi due mesi sono difficili, ricordo che anche Sacchi all’inizio rischiò l’esonero, è giusto dargli tempo".