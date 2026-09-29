Costacurta: "Ricordo che anche Sacchi all'inizio rischiò l'esonero: giusto dare tempo ad Amorim"
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Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista, si è così espresso al Corriere della Sera su Ruben Amorim, allenatore del Milan.
Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso al Corriere della Sera su Ruben Amorim, allenatore del Milan: "I primi due mesi sono difficili, ricordo che anche Sacchi all’inizio rischiò l’esonero, è giusto dargli tempo".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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